Grève au Centre d'Orientation et de Formation d'Amay à la suite d'un licenciement

Depuis jeudi, le personnel du Centre d'Orientation et de Formation (COF) situé à Amay est en grève. Il proteste contre le licenciement d'une de leurs collègues et, plus largement, exprime un profond malaise qui grandissait depuis des mois, annonce le Setca samedi dans un communiqué.