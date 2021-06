Yuri Selak prévient les Diables rouges face aux jeunes talents croates: «Méfiez-vous d’Ivanusec et Gvardiol»

Agent influent en Belgique, Yuri Selak porte également la Croatie dans son cœur. « Je suis Belge, mais je conserve tous mes droits légaux en Croatie », narre celui qui peut se féliciter de la saison de plusieurs de ses poulains, dont le jeune Alessandro Albanese, la révélation de la saison à Waasland-Beveren, un club toutefois relégué en Division 1B.

Vu son métier, il suit attentivement les jeunes footballeurs et garde donc un œil sur la sélection croate. « Un changement de génération est en train de s’opérer après que cette nation soit arrivée à son apogée en atteignant la finale du dernier Mondial. Mais elle n’a pas le même réservoir qu’en Espagne ou en Allemagne. Qu’à cela ne tienne, on aime la balle et certains possèdent un don inné dans les Balkans ».