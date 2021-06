Axel Witsel et Eden Hazard étaient tous les deux sur la pelouse du terrain d’entraînement de Tubize ce samedi, où les Diables rouges s’entraînaient avant d’affronter la Croatie en match amical dimanche. Et Roberto Martinez a pu compter sur un groupe presque complet. Seul Dedryck Boyata manquait à l’appel selon Het Nieuwsbald, qui précise que la raison de son absence n’est pas encore connue, en plus bien sûr de Kevin De Bruyne, qui ne rejoindra le groupe des Diables que ce lundi.