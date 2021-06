Testing, vaccination... Quelles conditions pour voyager cet été? (carte interactive)

Vous êtes vacciné ? Vous êtes immunisé ? A chaque pays ses règles pour accueillir les voyageurs. « Le Soir » a scanné la quinzaine de destinations préférées des Belges et vous propose un guide des tests, quarantaine… A l’aller et au retour…

Par Pauline Hofmann et Guillaume Derclaye

Après l’année passée, la perspective de vacances à l’étranger offre une bouffée d’air. Près de deux millions de Belges ont déjà réservé leurs vacances. Un peu moins que l’an dernier, selon les données de l’Association belge des tour-opérateurs. Mais les conditions de voyage sont d’ores et déjà plus compliquées qu’en 2020. Et il est extrêmement compliqué d’y voir clair dans les désormais classiques mesures sanitaires.

Qui doit se faire tester ? Combien de temps en avance ? Est-on dispensé si l’on est immunisé ou vacciné ? Le Soir a scanné une quinzaine de destinations du pourtour méditerranéen, parmi les préférées des Belges. Grèce, Italie, Espagne, France ou encore Maroc… Voici comment aller (et revenir) à l’étranger.