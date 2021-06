Explosions à répétition des batteries de trottinettes électriques, les pompiers mettent en garde

Ce dimanche matin vers 05h05 à Evere, Chaussée de Louvain, la batterie d’une trottinette en charge, était en surchauffe et a finalement explosé, rapportent les pompiers de Bruxelles par communiqué. Heureusement l’occupant de l’appartement était présent (il dormait) et le détecteur de fumée s’est déclenché. Il a aussitôt évacué la trottinette vers l’extérieur, dans le jardin. Pendant cette manœuvre il a été légèrement brûlé au premier degré et il a été soigné sur place.

La batterie en cause a été longuement et abondement arrosée d’eau pour la refroidir et éteindre l’incendie. Finalement la batterie a été placée dans une poubelle (en dur) remplie d’eau pour éviter toute reprise éventuelle du feu.