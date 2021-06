Malgré le succès de la vaccination, l’Angleterre risque de faire face à une troisième vague de la pandémie à cause du variant indien. Le phénomène est à surveiller de près, une hausse de cas similaire de ce variant pouvant être possible en Belgique.

Analyse

Le Royaume-Uni se croyait sorti d’affaires. Les trois quarts de sa population a reçu une première injection du vaccin, et plus de 26 millions d’adultes ont reçu leur vaccination complète. Mais le variant indien, aussi appelé Delta ou B1617.2, est venu remettre en cause l’efficacité de cette campagne, non seulement parce qu’il se répand plus vite, mais aussi parce qu’il semble présenter un effet d’échappement immunitaire : la vaccination serait moins efficace à son encontre.