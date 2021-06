Courbaturées par la crise, les salles de fitness rouvrent sans avenir musclé

En ce brûlant après-midi de juin au ciel azur, le monde se presse vers les terrains extérieurs de tennis et de padel du centre B-Sports à Berchem-Saint-Agathe. Par contre, dans la salle de fitness toute immaculée, c’est le désert un brin glaçant, comme tous les jours depuis huit mois. Les vélos elliptiques et autres machines à faire fondre la graisse et durcir les muscles sont comme figées dans le temps, privées de sueur et en proie à la poussière. Mais la vie et l’effort reprendront ici, comme dans la plupart des 900 autres centres belges du genre à partir de ce mercredi 9 juin. Avant un grand nettoyage, deux techniciens s’activent d’ailleurs à l’entretien des appareils pour que roulent les tapis et tournent les pédales comme si le deuxième confinement imposé au secteur depuis fin octobre dernier n’avait jamais existé.