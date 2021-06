Une réouverture conditionnée à de nombreuses règles anti-covid

Dans les salles de fitness vont refleurir les indications de circulation et de comportements anti-covid. - Pierre-Yves Thienpont

Si les salles de fitness peuvent rouvrir dès ce mercredi 9 juin, c’est au prix de règles que devront scrupuleusement suivre les gestionnaires et les membres de ces installations en intérieur. Ces obligations sont reprises dans un protocole officiel baptisé Reprise des activités physiques et sportives en toute sécurité, publié tout récemment par l’Adeps. Les voici en synthèse…

Air sous contrôle. Les locaux doivent être dotés d’un détecteur de CO2 certifié CE qui permet de mesurer en permanence la qualité de l’air par lequel transite (notamment) le covid. En dessous de 900 ppm (partie par million), tout va bien. Cela se gâte entre 900 et 1.200 ppm, fourchette imposant à l’exploitant d’aérer davantage l’espace ou de pousser plus fort la purification d’air. Au-dessus de 1.200 ppm, c’est l’évacuation et la fermeture obligatoires des lieux sans discussion.