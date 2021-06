Rallye de Sardaigne: la victoire pour Ogier, Neuville engrange les 5 points de la Power Stage

Comme on le pensait, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont remporté le rallye de Sardaigne dont ils ont pris la tête après l’abandon d’Ott Tanak samedi. Mais la dernière spéciale de l’épreuve sarde a failli nous gratifier d’un nouveau coup de théâtre. Alors qu’il s’acheminait vers la 2e place, pour assurer le doublé à Toyota, Elfyn Evans a éprouvé toutes les difficultés à s’extraire d’un gué. Moteur calé, le Gallois concédait 18 secondes dans la mésaventure. Heureusement, sa Yaris retrouvait toute sa puissance par la suite et comme il possédait plus de 30 secondes d’avance sur Thierry Neuville, sa place de dauphin n’a pas été menacée.

Notre compatriote, justement, a réussi à décrocher les 5 points du meilleur temps. Un final heureux pour un week-end compliqué du côté de notre compatriote qui, jamais, n’a trouvé les bonnes sensations avec la Hyundai.