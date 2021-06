Remco Evenepoel heureux de reprendre la compétition: «J’ai surtout envie d’avoir du rythme»

Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) reprend la compétition ce dimanche à Bruges au Tour des onze villes (1.1). Le coureur belge de 21 ans avait abandonné le Tour d’Italie au soir de la 17e étape le 26 mai dernier, lui qui avait chuté à deux reprises. Ne souffrant pas de fractures, Remco Evenepoel a pu reprendre le vélo après quelques jours.

« J’ai hâte », a commenté Evenepoel avant le départ. « La météo est magnifique et nous prenons le départ avec une équipe solide. Je suis content d’être de nouveau au départ d’une course. Vous me verrez souvent à l’avant du peloton pour travailler pour Mark Cavendish. Je ne suis plus embêté par mes blessures, seul mon genou me gênait encore un peu cette semaine. Mais le reste – comme mon poignet et mon dos – va bien. »