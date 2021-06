Richie Porte remporte son premier Critérium du Dauphiné, la 8e étape pour Mark Padun (vidéo)

Mark Padun (Bahrain Victorious) a remporté la huitième et dernière étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour) entre La Léchère-Les-Bains et Les Gets sur 147 km dimanche. Richie Porte (Ineos Grenadiers) remporte lui le classement général.

Un groupe de 19 coureurs était parvenu à s’isoler en tête avec Sander Armée (Qhubeka Assos), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty Gobert), Michael Valgren (EF-Nippo), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Jorge Arcas, Imanol Erviti (Movistar), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Dorian Godon (AG2R-Citroën), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Harry Sweeny (Lotto-Soudal), Mark Padun (Bahrain-Victorious), Julien Bernard, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Martijn Tusveld (DSM), Pierre Rolland, Franck Bonnamour (B&B-KTM).