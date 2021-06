«Le football moderne ne peut plus se passer d’équipes féminines»

REPORTAGE

Sur le terrain synthétique flambant neuf, les coups de pied et les consignes s’enchaînent dans une ambiance concentrée et calme. Ici, la règle est la même pour tous. Filles ou garçons savent que sur ce terrain entouré aux trois quarts de sa surface par des appartements, il faut limiter les envolées lyriques par respect pour les riverains. Le football club Saint-Michel de Woluwe-Saint-Pierre compte 600 affiliés, mais aussi gros soit-il, il tient à conserver son côté familial, bien intégré dans son environnement et dans son époque. Le nouveau comité directeur, installé en septembre 2020, a fait du football citoyen et inclusif un leitmotiv. Pas étonnant, dès lors, de voir dans les priorités à mettre en œuvre le développement du foot « au féminin », comme on tient à l’appeler ici.