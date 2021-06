La chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker crée un spectacle pour le Louvre-Lens

Avec son spectacle «Dark Red» spécialement conçu pour le musée, la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker et sa compagnie bruxelloise «Rosas», représentée par 13 danseurs, œuvreront du 11 au 27 juin dans le cadre du musée du Louvre-Lens.

Ce spectacle gratuit, d’une durée d’une heure, sera donné les vendredis, samedis et dimanches à 14h00, 15h30 et 17h00 dans la «Galerie du Temps» et le «Pavillon de verre» du nouveau musée.

Alors que «Galerie du Temps» expose plus de 5.000 ans d’Histoire de l’Art en croisant les civilisations, la chorégraphe, originaire de Malines, a choisi d’aborder la notion de la durée à partir de la force la plus élémentaire de la danse et dénominateur commun de toute l’Humanité en mouvement: la marche.