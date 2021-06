GP d’Azerbaïdjan: Max Verstappen contraint à l’abandon alors qu’il filait vers la victoire

Max Verstappen était confortablement en tête du GP d’Azerbaïdjan ce dimanche lorsque, à cinq tours de la fin, son pneu arrière gauche a tout simplement explosé. Le pilote Red Bull a alors perdu le contrôle de sa monoplace et a fini dans le mur.

La direction de course a alors brandi le drapeau rouge pour suspendre la course à deux tours de la fin afin de permettre aux stewards de déplacer la Red Bull. Mais aussi, et surtout, de laisser l’opportunité aux équipes de changer les pneus de leurs monoplaces. En effet, quelques tours plus tôt, c’est Lance Stroll qui a dû abandonner, tapant dans le mur victime d’une défaillance de son pneu arrière gauche lui aussi.

Pour Verstappen, cette terrible mésaventure lui fait perdre des points, mais Hamilton n’a pas su en profiter : il est sorti de la piste après le second départ !