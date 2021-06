Les Red Panthers arrachent un partage face à l’Allemagne: «Un sentiment mitigé»

Les joueuses belges étaient gâtées pour leur entrée en matière dans la compétition européenne puisqu’elles affrontaient les redoutables allemandes, candidates affirmées au titre tout comme les Néerlandaises et les Anglaises. Mais dès l’entame de match, elles démontraient leurs intentions de remporter les 3 points dans ce duel (c’était l’objectif fixé par le coach !) en se lançant directement à l’assaut du but adverse. Et c’est d’ailleurs Justine Rasir qui s’offrait la première réelle opportunité de la rencontre mais son tir en revers passait de peu à côté du but. Les Panthères répondaient présent dans ce premier quart d’heure et elles se montraient très agressives à la balle. De leur côté, les Allemandes se montraient plus dangereuses dans le 2e quart et elles obtenaient 2 p.c. consécutifs qui ne donnaient rien. La partie était assez équilibrée avec des Belges qui se montraient volontaires et très appliquées à la balle. Mais elles ne se créaient malheureusement pas d’autre véritable occasion durant cette première demi-heure.