Elise Mertens éliminée en double à Roland-Garros: «Je dois m’améliorer un peu partout»

Même si sa régularité en Grand Chelem est épatante (14 fois d’affilée au 3e tour au minimum !), on reste un peu sur notre faim avec Elise Mertens car comme elle, en fait, on espérait encore plus dans ce Roland-Garros. « Un troisième tour ce n’est pas mal, comme en 2019 et 2020, mais je voulais plus » a-t-elle soupiré, suite à sa défaite (7-5, 6-7, 6-2) après un combat intense de 2h53 face à la Grecque Maria Sakkari (18e mondiale). La limbourgeoise a pourtant eu la main dans les deux premiers sets (elle a eu une balle de 3-0 dans la première manche…), mais elle a fini par céder contre une athlète qui a « joué de manière plus agressive, avec un grand service, sans rien donner. Elle me mettait énormément de pression et je n’ai pas trouvé de solution, même si j’ai tout tenté. »