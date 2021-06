Espagne: les indépendantistes catalans critiquent la grâce de leurs leaders

Le gouvernement espagnol a annoncé qu’une grâce devrait être accordée dans les prochains jours aux leaders catalans emprisonnés depuis plus de trois ans. Les indépendantistes veulent une amnistie.

L’annonce, par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, d’une future grâce pour les neuf leaders catalans emprisonnés depuis trois ans et demi est loin de faire l’unanimité en Espagne. - EPA.

C ’est une décision qui nous permettra de transiter d’un mal passé à un futur meilleur. » Malgré les mots du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, l’annonce d’une future grâce – prévue pour le début de l’été – accordée aux neuf leaders catalans emprisonnés depuis trois ans et demi pour l’organisation du référendum d’autodétermination d’octobre 2017 est loin de faire l’unanimité en Espagne.

Outre le mécontentement sans surprise de la droite et de l’extrême droite, la mesure ne satisfait pas non plus, au moins en apparence, une bonne partie de l’indépendantisme catalan qui estime que se réjouir de cette grâce reviendrait à accepter la culpabilité des anciens dirigeants, condamnés notamment pour sédition à des peines de 9 à 13 ans de prison. Seule solution pour le camp indépendantiste : l’amnistie.