Mercredi, on y sera enfin. Le 9 juin, la Belgique déconfinera pratiquement l’intégralité des activités (à l’exception des boîtes de nuit). Il faudra toujours respecter de nombreuses règles comme la composition maximale des « groupes » (on ne dit plus « bulle » puisqu’on peut changer autant qu’on veut de personnes), se laver les mains et parfois porter un masque. Mais on pourra surtout refaire beaucoup de choses interdites ou fermées depuis de nombreux mois.