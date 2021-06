Euro 2020: les Diables rouges doivent monter en puissance

Cette fois, c’est parti pour les Diables rouges. Et ce, après une première semaine où l’objectif a prioritairement consisté à remettre des joueurs à niveau, à donner du temps de jeu à certains lors des rencontres amicales contre la Grèce et la Croatie ainsi qu’à pointer les éléments sur lesquels un travail de fond reste nécessaire. La préparation a débuté en mode mineur et Roberto Martinez a calqué son programme à celui qui lui avait permis de briller au Mondial en Russie il y a 3 ans. Dès ce lundi, les choses sérieuses commencent donc réellement pour les Diables avec une montée en puissance dans les activités quotidiennes afin d’être présents au rendez-vous fixé ce samedi à Saint-Pétersbourg face à la Russie.