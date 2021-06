Trains sur réservation vers la Côte: test réussi mais succès mitigé

Les trains avec réservation sont partis de Bruxelles, Liège, Anvers et Gand en direction de Blankenberge, Knokke, Ostende et La Panne. - Photo News.

Un peu plus de 1.000 voyageurs ont testé ce week-end les trains directs vers et depuis la Côte accessibles uniquement sur réservation. C’est très peu quand on sait que les 10 trains mis en service pour l’aller puis pour le retour pour cette formule baptisée « Côte express », avaient une capacité journalière de 8.000 places. Les trains sont partis de Bruxelles-Midi, Liège, Anvers et Gand et ont rejoint les gares de Blankenberge, Knokke, Ostende et La Panne.

La SNCB se déclare pourtant satisfaite de l’expérience. « Le but n’était pas d’avoir le plus de réservations possible mais bien de tester et d’évaluer la formule en vue de son déploiement cet été », insiste Elisa Roux, porte-parole. « La météo n’a pas joué en notre faveur. Il faisait mauvais samedi et les prévisions n’étaient pas bonnes pour dimanche. Et puis les étudiants sont en examen. Mais sur le plan opérationnel, par contre, tout s’est très bien passé. C’est ce qui compte pour nous. »