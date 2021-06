Porte a gagné son Tour de France

Il tient sa revanche. Quatre ans après avoir été déshabillé de la tunique jaune dans l’ultime étape, Richie Porte a cette fois fait du maillot jaune du Dauphiné sa seconde peau. Un premier succès, après deux accessits frustrants en 2013 et 2017, qui ne changera toutefois pas sa mission sur les routes du Tour, dans trois semaines au départ de Brest.

Il a trouvé et gardé la clé du Critérium. @Belga

L’espace d’un instant, fugace et malaisant, il s’est revu dans les lacets de Solaison, un dimanche de juin 2017. Un col savoyard dans lequel la trame de son maillot jaune du Critérium s’était effilochée, comme une anicroche dans un bas nylon. Moment de faiblesse dont le Danois Jakob Fuglsang avait pleinement profité pour enfiler une tunique lumineuse, annonciatrice de l’été. Quatre ans plus tard, le poil de Richie Porte s’est hérissé, isolé au sein d’un groupe de prétendants prêts à lui faire la peau alors que son équipier Geraint Thomas venait de chuter dans la descente de Joux-Plane. L’Australien n’a cette fois perdu ni contenance ni lucidité, pour répondre posément aux offensives séquencées des Astana, Alexey Lutsenko et Ion Izagirre.