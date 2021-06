Marc Van Ranst: «Je refuse de me laisser intimider»

Depuis les menaces de mort proférées il y a trois semaines par le militaire d’extrême droite en cavale Jürgen Conings, le virologue le plus célèbre du pays vit caché dans un lieu secret ultrasécurisé, avec sa femme et son fils de 12 ans. Alors que la maison des Van Ranst à Willebroeck (province d’Anvers) était sous protection policière depuis l’été dernier, les choses se sont accélérées en un coup, le 18 mai : « Je travaillais dans mon laboratoire à l’hôpital universitaire de Louvain, comme tous les jours, quand mon bourgmestre (NDLR : Eddy Bevers, N-VA) m’a appelé pour me prévenir que la police viendrait me chercher, ainsi que ma femme à son travail et mon fils à l’école, pour nous mettre tous en sécurité. Tout s’est passé très vite. On a eu cinq minutes pour prendre nos affaires, en gros des vêtements… Ça fait 19 jours, quelque chose comme ça. Et depuis, tous les jours sont les mêmes… », confie le virologue de la KULeuven, qui fait partie des experts chargés de conseiller le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire.