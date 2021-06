USA: le rapport qui relance les spéculations sur l’origine extraterrestre des ovnis

Un rapport sur 120 « incidents » observés en vol par des pilotes de la Navy sera bientôt présenté au Congrès. Le grand déballage tant attendu sur l’existence des aliens ? Le « New York Times » tempère.

L’authenticité de plusieurs images diffusées dans les médias américains a déjà été confirmée par l’armée US. - D.R.

Est-il permis de rêver – ou de se faire du mauvais sang, c’est selon ? Les aficionados d’ovnis se tiennent en tout cas sur le qui-vive alors que l’armée US a fait savoir qu’elle dévoilerait le 25 juin prochain au Congrès le contenu d’un rapport important sur les « unidentified aerial phenomenas » (UAP, ou « phénomènes aériens non identifiés »). Un document jusqu’ici resté secret, contenant des conclusions – mais aussi, visiblement, des absences de conclusions… – tirées à partir de 120 signalements rapportés au cours des deux dernières décennies par des pilotes d’avions de la US Navy.