Grand baromètre: le Belge adhère au système de pass européen pour les voyages

On l’a compris lors du dernier Comité de concertation (Codeco) : l’été sera déconfiné mais toujours pas tout à fait normal si l’on décide de voyager. Un nouvel accessoire estival sera même indispensable pour sortir de nos frontières : le certificat vert numérique ou coronapass. Pour rappel, ce document disponible en principe à partir du 1er juillet indiquera soit que vous êtes vacciné, soit que vous avez obtenu un test PCR avec un résultat négatif avant le départ, soit que vous avez été contaminé au coronavirus il y a moins de six mois. Il faudra pouvoir le dégainer à l’aéroport, à la gare et même si vous vous déplacez en voiture hors de la Belgique. Cet objet que l’on peut qualifier de passeport sanitaire peut compter, selon notre Grand baromètre, sur l’adhésion d’une large partie de la population belge. On notera tout de même que les Wallons ne sont que 60 % à estimer que la mise en place du coronapass est une bonne idée alors que les Bruxellois sont les plus convaincus, à hauteur de 67 %.