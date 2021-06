Grand Baromètre: les vacances scolaires raccourcies, une mauvaise idée pour les Wallons, les Bruxellois mitigés

C’est une décision du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a fait du bruit. A partir de 2022, les grandes vacances seront raccourcies de deux semaines, et les vacances de Toussaint et de Carnaval seront allongées d’une semaine. Et qu’en pensent les Belges ? Pour les Wallons, c’est une mauvaise idée. Ils sont 46 % à le penser, contre 38 qui approuvent. En Flandre, où l’on n’a pris aucune décision en la matière, la décision… francophone est accueillie beaucoup plus favorablement, avec 48 % de personnes en faveur de cette réforme et 38 % contre. Entre les deux Régions, les Bruxellois sont plus mitigés. Ils sont 39 % à applaudir et 37 % à rejeter. On constate toutefois qu’il n’est pas simple de se prononcer a priori sur ce genre de changement. La proportion d’indécis est élevée : 18 % en Flandre, 24 % à Bruxelles et 18 % en Wallonie.