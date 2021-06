Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) ont terminé troisièmes du Rallye de Sardaigne.

Si l’on est un adepte du verre à moitié plein, on se félicitera de la 3e place de Thierry Neuville – la 1re des pilotes Hyundai – et des 5 points que notre compatriote a décrochés en signant le meilleur temps dans la Power Stage du rallye de Sardaigne. Sur un strict plan mathématique, le rallyman de Saint-Vith a parfaitement rempli sa mission envers son employeur en marquant 20 points. Beaucoup mieux, en tout cas, que Tanak et Sordo, contraints à l’abandon lors de la 2e étape.