Grand Baromètre: une majorité de Belges favorables à la vaccination obligatoire (infographies)

C’est un basculement spectaculaire. Selon le Grand Baromètre Le Soir-RTL-TVI-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM, une majorité de la population belge est désormais en faveur d’une vaccination obligatoire, alors que la Belgique laisse actuellement le libre choix à chacun. Sur l’ensemble du pays, 52 % des sondés sont favorables à ce revirement. Nous avions posé la même question en mars, et la proportion se trouvait alors sous la barre des 50 % (45 %). Dans un pays aux opinions parfois divergentes, la nuance s’impose immédiatement après le constat. Si l’on se penche sur les opinions par Région, c’est en Flandre que la thèse de l’obligation est la plus présente. Elle atteint carrément 57 %. A Bruxelles, il n’y a pas de majorité absolue pour l’obligation, mais les Bruxellois en sa faveur sont à présent plus nombreux que ceux qui s’y opposent (49 % contre 43 %, et 8 % d’indécis). En mars, la balance dans la capitale penchait de l’autre côté, avec 52 % contre l’obligation et 38 % pour.