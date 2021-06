Belgique-Croatie: Chadli et Castagne titulaires, la composition des Diables rouges est tombée

Les Diables rouges reçoivent la Croatie ce dimanche, à l’occasion de leur deuxième et dernier match de préparation avant l’Euro. Et Roberto Martinez a décidé d’aligner un onze largement remanié, avec six changements, après le match nul décevant face aux Grecques.

Le onze des Diables rouges : Courtois, Vertonghen, Denayer, Alderweireld, Castagne, Dendoncker, Tielemans, Chadli, Carrasco, Mertens, Lukaku.

Le onze de la Croatie : Livakovic, Barisic, Caleta-Car, Vida, Vrsalko, Kovacic, Brozovic, Modric, Perisic, Rebic, Petkovic