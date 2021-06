GP d’Azerbaïdjan: Max Verstappen remet en cause la qualité des pneus Pirelli après son accident

Parti vers la victoire, Max Verstappen (Red Bull) a été victime d’une crevaison de son pneu arrière gauche à cinq tours de la fin du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 et a été contraint à l’abandon. « Pirelli dira probablement que c’est dû aux particules de carbone sur la piste. Mais dans les faits, je ne suis pas le seul à avoir crevé, Stroll aussi », a réagi le Néerlandais au micro de Ziggo Sport.

Verstappen a connu la même mésaventure que Lance Stroll, sorti de piste au 31e tour après la crevaison de son pneu arrière droit. Après la course, le Néerlandais a confié qu’il n’avait pourtant pas trop usé ses pneus.

« Je contrôlais la course. J’ai dû rouler longtemps avec des pneus durs et j’ai juste essayé d’égaler les temps au tour qu’ils réalisaient derrière moi. Je ne voulais pas mettre trop de pression sur le pneu et je ne l’ai pas fait. C’est toujours embêtant quand cela arrive comme ça à la fin », a déclaré le pilote Red Bull.