Le Danemark, deuxième adversaire des Diables rouges à l’Euro, s’impose en match amical contre la Bosnie-Herzégovine

Les Danois se sont imposés sur le score de 2-0, grâce à des buts de Braithwaite et Cornelius.

Deuxième adversaire de la Belgique à l’Euro (17 juin à Copenhague), le Danemark a battu la Bosnie 2-0 dimanche à Brøndby. Martin Braithwaite (18e, 1-0) et Andreas Cornelius (74e, 2-0) ont signé la victoire des Vikings.

Les Danois ont pris quelques risques offensifs et sur un service de Mathias Jensen, Braithwaite a frappé du droit mais son envoi était trop central (11e). Par contre, l’attaquant du FC Barcelone a fait mouche de la tête sur corner (18e). Ce but a réveillé les Bosniens, qui ont pris l’ascendant et Sinisa Sanicanin, isolé au centre de la surface par Amir Hadziahmetovic, a manqué sa reprise du droit (24e). Toutefois, la dernière action bien menée a été pour les Danois mais le tir de Braithwaite a été contré (43e).