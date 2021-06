Roland-Garros: deux teenagers italiens à l’assaut de Djokovic et Nadal

Cela fait un an qu’on parle du renouveau d’un tennis italien qui profite aujourd’hui, côté messieurs, de la naissance d’une génération exceptionnelle, bien encadrée, et qui a su grandir au sein d’un pays où les petits tournois de tennis poussent comme des champignons provoquant une saine émulation. Une Italie aussi forte sur la carte du tennis mondial avec Andrea Gaudenzi (47 ans), président ATP, et aussi l’organisation des Masters, ATP et de la Next Gen, respectivement à Turin et Milan ! Jamais le tennis masculin italien n’avait qualifié trois joueurs en huitièmes de finale d’un Grand Chelem. Après Berrettini (9e mondial à 25 ans) déjà qualifié pour les quarts de finale, sans jouer, que nous réservent les jeunes talents, Musetti et Sinner, face aux deux monstres, Djokovic et Nadal qui n’ont toujours pas concédé le moindre set ? On n’évoque que ça (on exagère à peine) depuis deux jours en Italie, et on risque d’en parler encore longtemps !