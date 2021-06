Le Hollandais s’acheminait vers la victoire au GP d’Azerbaïdjan quand un pneu de sa Red Bull a explosé à deux tours de la fin. Le champion en titre a totalement loupé son freinage au 2e départ de l’épreuve et finit hors des points. Sergio Perez s’impose dans cette épreuve chaotique devant le revenant Sebastian Vettel et le très efficace Pierre Gasly.

Bakou n’est certainement pas le circuit le plus intéressant de la saison de Formule 1 mais on a souvent l’occasion d’y apprécier la voiture de sécurité et des scénarii à rebondissements. La course de ce week-end n’a pas échappé à la règle et rien qu’en qualification, quatre drapeaux rouges ont été nécessaires pour ramener au bercail des monoplaces en désamour avec les murs ou les rails.