La Jamaïquaine est devenue la deuxième performeuse de l’histoire et l’Américain s’est hissé dans le top 10 sur 100 m. Les nouvelles spikes expliquent-elles tout ?

Shelly-Ann Fraser-Pryce a marqué des points ce week-end. @GILBERT BELLAMY/REUTERS et KIRBY LEE/USA TODAY SPORTS.

La température du sprint mondial est en train de sérieusement grimper à moins de 50 jours des Jeux de Tokyo. Ce samedi, à Kingston, en Jamaïque, et à Miramar, en Floride, Shelley-Ann Fraser-Pryce, d’un côté, et Trayvon Bromell, de l’autre, ont sérieusement affolé les chronomètres sur 100 m et adressé par là-même un avertissement sans frais à leurs rivaux. Tout cela alors que doivent encore avoir lieu les sélections olympiques dans les deux pays…