Euro 2020: tout savoir sur le groupe des Diables rouges

1 La Russie entre doutes et certitudes

Trois ans après un Mondial disputé à la maison qui avait permis de camoufler certaines lacunes, la Russie retrouve un contexte identique avec ses deux premiers matches de l’Euro à Saint-Pétersbourg. Pas plus qu’en 2018, la « Sbornaïa » ne semble avoir une profondeur de noyau pour être autre chose qu’un outsider de la compétition. Les deux matches amicaux (partage 1-1 en Pologne et victoire 1-0 contre la Bulgarie) ont surtout permis au sélectionneur national Stanislas Cherchesov de tester sa tactique en fonction des deux premiers matches du groupe : sa traditionnelle défense à trois (Semenov-Kudryashov-Dzhikiya) avec Karavaev et Zhirkov (38 ans !) sur les flancs en Pologne pour « simuler » la Belgique et une défense à quatre (sans Kudryashov forfait à l’échauffement) avec le médian Barinov juste devant la défense pour « simuler » la Finlande.