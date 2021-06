Succession de Mehdi Bayat à la tête de la fédération: Godin et Van Craen candidats

Outre la révélation des comptes (6 millions de pertes au lieu du million de gains espéré, le Covid étant passé par là), la fédération a élu samedi son nouveau Conseil d’administration. Il se compose de quatre représentants de la Pro League (Michael Verschueren d’Anderlecht, Bruno Venanzi du Standard, Peter Willems d’OHL et Michel Louwagie de La Gantoise), de deux membres de l’ACFF, l’aile des amateurs francophones (l’avocat herstalien Philippe Godin et le Bruxellois Benjamin Vasseur), de deux membres de la VV, l’aile flamande (Marc Van Craen et Robert Huygens, président ad interim) et, c’est nouveau, de deux indépendants répondant aux critères de féminisation et de diversité voulues par les instances (Pascale Van Damme, vice-présidente d’une division de Dell, 52 ans, et l’avocat bruxellois Paul Van den Bulck, 55 ans).