Voile: une bonne répétition pour Plasschaert, une (presque) qualification pour Van Laer!

Dimanche à Medemblik (60 km au nord d’Amsterdam), la faible bise de ces derniers jours avait fait place à des conditions de vent beaucoup plus soutenues, en plus d’un soleil éclatant. Une magnifique journée qu’Emma Plasschaert (27 ans) a conclue en finissant à la 3e place de la « Medal Race » réservée aux dix meilleures compétitrices des huit régates qualificatives en Laser Radial ; de quoi conclure sa semaine en 9e position. Ni plus ni moins.

« Oh, c’est clair qu’une 9e place n’a rien d’extraordinaire, mais c’est toujours sympa de finir 3e de la dernière régate, d’autant que je n’étais passée qu’en 9e position à la première bouée », souriait l’Ostendaise, sous le regard des membres de son team, emmené par son coach britannique Mark Littlejohn, et de ses parents, trop heureux de voir leur fille à l’œuvre, alors qu’ils n’auront pas l’occasion de l’accompagner à Tokyo, raison principale de sa participation à l’épreuve hollandaise.