Federer: la raison a parlé à la place du cœur

Federer qui abandonne en Grand Chelem, cette fois, c’était prévisible ! D’abord, parce que le Suisse de 39 ans, à court de match et de sensation en 2021, avait prévenu qu’il venait à Roland-Garros pour s’offrir une préparation de luxe en vue de la saison proche sur gazon, et un Wimbledon qui débute dans exactement trois semaines. Il est là, l’objectif de sa fin de carrière ! Il est revenu à la compétition, après 14 mois d’absence et deux opérations au genou droit, car il sentait « que son histoire n’était pas finie » et après Wimbledon, il y aura encore les simples des J.O. de Tokyo (la seule médaille d’or qui manque à son énorme palmarès).