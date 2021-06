Euro de hockey: les Red Lions trébuchent face à l’Angleterre dans leur 2e match de poule

La Belgique a livré une prestation extrêmement décevante face à l’Angleterre lors de sa 2e rencontre de poule à l’Euro. Les manquements étaient nombreux et cela faisait très longtemps qu’elle n’avait pas montré autant de signes de fébrilité.

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister à la 2e rencontre de poule des N.1 mondiaux qui devaient confirmer leur bonne prestation de samedi face à l’Angleterre. Une équipe certainement plus accrocheuse que l’Espagne qui n’avait pas fait illusion très longtemps. Et le duel débutait sur les chapeaux de roue avec une forte pression imposée par la 6e nation mondiale qui obtenait 4 p.c. consécutifs. Le dernier de la série était arrêté de la main sur la ligne et l’arbitre accordait donc un stroke logique que Zachary Wallace ne se privait pas de convertir (4e).