Nacer Chadli se réjouit après la victoire contre la Croatie: «On a fait le plein de confiance»

Les Diables rouges peuvent souffler, les supporters aussi. Dans une rencontre qui aura vu le retour d’Eden Hazard en équipe nationale, la Belgique s’est imposée 1-0 face à la Croatie grâce à un but de Romelu Lukaku en première mi-temps. Une prestation beaucoup plus encourageante que ce qui avait été proposé jeudi face à une équipe de grecque qui ne disputera pas l’Euro. Un sentiment partagé par Nacer Chadli qui était titulaire au coup d’envoi.

«C’était important de povoir tenir 65-70 minutes sur le terrain. On a essayé un novueau système, je pense que ça s’est bien passé. On a créé beaucoup d’occasions et on a tenu le but derriere, on a fait le plein de confiance. »

Jason Denayer, de son côté, a livré une prestation solide dans la défense à trois des Diables. De quoi prétendre à une place de titulaire à l’Euro ?