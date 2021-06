Diables rouges: Romelu Lukaku, le 60e rugissant

L’attaquant de l’Inter n’a pas seulement inscrit son 60e but en sélection. Il a été monstrueux en pointe de l’attaque des Diables. Tout bon à six jours du premier match de l’Euro face à la Russie.

Longtemps, Romelu Lukaku a chassé le record de buts inscrits en équipe nationale que détenaient conjointement Bernard Voorhoof et Paul Van Himst (30 buts) depuis ces temps immémoriaux où le football se vivait par le biais d’un vieux transistor, où le football-business n’était même pas encore un vague concept.

Depuis ses débuts prometteurs face à la Croatie d’un certain Vedran Runje, le 3 mars 2010 et surtout ce premier but, inscrit le 17 novembre de la même année en Russie (tiens, tiens…) lors de sa 8e cap, l’attaquant de l’Inter Milan a mis un peu plus de 7 ans à accomplir sa mission, réussie le 10 novembre 2017, lors de sa 64e cap célébrée par un doublé lors d’un amical spectaculaire face au Mexique (3-3).