Eden Hazard: un retour plus symbolique que marquant avec les Diables

Les supporters des Diables ont été parcourus par un frisson devant leur écran de télévision. En voyant la montée au jeu d’Eden Hazard, les souvenirs de ses arabesques reviennent instantanément en tête. Et pourtant il faut se replonger loin en arrière pour retrouver la dernière présence du joueur du Real Madrid sur une pelouse avec le maillot de la Belgique. C’était le 19 novembre 2019. Un festival collectif face à Chypre (6-1) où le Brainois s’était produit pendant un peu plus d’une heure à coups de dribbles et d’accélérations. Personne n’osait imaginer à l’époque qu’il aurait fallu attendre aussi longtemps – presque 18 mois ! – pour le revoir sous les ordres de Roberto Martinez. Et avec autant de doutes concernant son niveau, son état de forme et sa capacité à faire des différences.