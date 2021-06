Les Diables rouges sont bien en mode Euro

Trois jours après s’être laissé glisser pour finir par toucher le fond contre la Grèce (1-1), la Belgique a cette fois nettement haussé le ton. Et le rythme face à une Croatie loin d’être venue faire du tourisme à Bruxelles. Lukaku, Tielemans et Courtois ont été les leaders d’une équipe qui s’est révélée nettement meilleure dans la difficulté. Pour une victoire (1-0) qui va faire du bien au moral !

Il était temps. Pas plus que temps, mais temps tout de même. Au prix de deux chances plutôt que trois, les Diables ont mis à profit leur sortie dominicale et sont parvenus à gommer une prestation de mi-semaine peu digne de leurs ambitions en vue d’un championnat d’Europe qui s’ouvrira pour eux dans six jours. Même sans Axel Witsel et Kevin De Bruyne, et sans doute avec Eden Hazard encore sur une jambe, il n’y a qu’une seule issue pour le match d’ouverture en Russie : la victoire. Histoire de ne pas se mettre d’entrée sous pression.