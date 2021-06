Roberto Martinez le confirme: «Axel Witsel sera dans les 26 à l’Euro»

Roberto Martinez, quel est votre sentiment après cette courte victoire face à la Croatie ?

La Croatie est l’une des meilleures équipes du monde au niveau de ses joueurs créatifs dans l’entrejeu, on a dû apprendre à jouer différemment en perte de balle. Cela a pris six minutes de mise en place mais on a bien communiqué. De ce point de vue, on a travaillé énormément, on a vu de belles transitions, de belles pénétrations. On a montré qu’on était flexibles tactiquement, trois jours après avoir affronté la Grèce.

À quel point était-ce important pour vous d’obtenir cette victoire et de ne pas encaisser de but ?