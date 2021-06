Lukas Nmecha offre l’Euro U21 2021 à l’Allemagne

L’attaquant d’Anderlecht a marqué l’unique but de la finale face au Portugal.

L’Allemagne a remporté son 3e titre de champion d’Europe de football espoirs (U21). Dimanche à Ljubljana, en Slovénie, devant 4883 spectateurs, elle a battu le Portugal 1-0, en finale. L’unique but a été inscrit par Lukas Nmecha à la 49e minute. L’attaquant du RSC Anderlecht termine meilleur buteur du tournoi avec un total de quatre buts.

Les précédents titres des Allemands remontent à 2009 et 2017.

Lors de la phase de groupes des qualifications, la Belgique avait battu à deux reprises cette formation allemande, 2-3 en Allemagne et 4-1 en Belgique. Deux défaites, en Moldavie et en Bosnie, en conclusion de ces qualifications en octobre et novembre dernier ont mis fin aux espoirs de qualification des Diablotins.