Diables rouges: Tielemans taille patron

En l’absence d’Axel Witsel en début de tournoi et celle quasi actée de Kevin De Bruyne, la Belgique devait se trouver un patron au minimum pour la phase de groupes de l’Euro face à la Russie, le Danemark et la Finlande. Il ne faudra guère attendre samedi sous le coup de 21h pour savoir l’identité de celui qui endossera ce rôle dans le cœur du jeu : Youri Tielemans.

Entré cours de rencontre face à la Grèce, le milieu de terrain de Leicester a impressionné face à l’expérimenté entrejeu croate composé de Brozovic, Kovacic et Modric. Et ce, même si ce dernier s’est offert un magnifique petit pont sur le joueur formé à Neerpede. Peut-être le seul petit bémol d’une rencontre maîtrisée dans les grandes largeurs par Tielemans. En apprentissage durant le Mondial 2018, son statut a changé du tout au tout trois ans plus tard. Parce que le Bruxellois a démontré qu’il avait les épaules et le caractère pour s’imposer dans une nation du top mondial à 24 ans.