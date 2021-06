Le monde d’après (un peu)

Cet accord du G7 Finance devrait permettre de taxer plus justement les entreprises les plus profitables, y compris les Gafa, et de juguler l’optimisation fiscale et la délocalisation des profits.

Un impôt minimum « mondial » pour les sociétés. L’affaire n’est pas gagnée, mais l’accord scellé par le G7 Finance ce week-end à Londres n’en est pas moins symboliquement fort. Un triple symbole en fait du « monde d’après ».

Le monde d’après-Trump d’abord et avant tout, car le nouveau président des États-Unis a joué le rôle moteur dans la mise à l’agenda mondial de cet impôt mondial minimum, de même que dans l’obtention d’un accord entre les ministres des Finances des sept puissances occidentales. Et donc, ce lundi, on dit merci à Joe Biden. Le G7 n’est plus hors jeu et ce n’est plus « America First » mais « Job First » qui sert de mantra. Cela fait a hell of a difference comme ils disent là-bas.