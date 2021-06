On ne se méfie jamais assez des clients passionnés. Georges Heigler fait partie de ceux-là. Venu de la ville, bourré aux as, il rejoint régulièrement le camp de Dan et Jon pour aller photographier les grizzlys au beau milieu des Rocheuses. Un client comme tant d’autres pour ce duo improbable composé d’un grand Indien Mohawk faisant chavirer le cœur des femmes (Jon) et d’un petit Blanc d’origine française n’ayant plus eu la moindre histoire d’amour depuis des années (Dan).