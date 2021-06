Delphine de Vigan en audiolivre: les Livres du Soir en bref

Bermudes

**

Claire Legendre

Malgré le titre, c’est au Québec que part la narratrice, dans les pas d’une écrivaine qui a disparu, noyée pense-t-on, et dont elle se veut la biographe. A la rencontre de celles et ceux qui ont connu la morte, la vivante fait des nœuds dans une vie dont des pans entiers sont devenus des souvenirs. Les deux existences se superposent en partie ; jusqu’où le lâcher-prise permettra-t-il l’identification ? Et est-elle seulement souhaitable ? (P.My)

Grasset, 262 p., 20 €, ebook 14,99 €

La plus-que-vraie

