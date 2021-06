«Une performance charismatique et totale»: la prestation de Lukaku face à la Croatie séduit la presse européenne

La Belgique a bien conclu sa préparation pour l’Euro avec une victoire 1-0 sur la Croatie. Une prestation face aux vice-champions du monde plus convaincante que celle proposée jeudi dernier contre la Grèce. La presse européenne n’a pas manqué de mettre en lumière la performance de Romelu Lukaku, l’unique buteur de la rencontre.

« De ce Belgique-Croatie, il faut extraire la performance de Romelu Lukaku », écrit L’Équipe. « S’il s’est montré opportuniste pour punir le manque d’agressivité de ses adversaires et marquer d’une reprise en pivot son 60e but en sélection (38e), l’attaquant des Diables rouges a réalisé sept minutes plus tôt une action d’une grande classe. Après avoir contrôlé le ballon de la poitrine, il se l’est emmené malgré la pression de trois joueurs et a frappé du gauche, en glissant, sur l’équerre. Dans la foulée, Carrasco a expédié le ballon sur la barre, de la tête (31e). »