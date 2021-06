Appel aux Bruxellois: quelle est la qualité de l’air dans votre rue?

Participez à la plus grande recherche citoyenne sur la qualité de l’air jamais menée à Bruxelles. Devenez l’un des 3.000 CurieuzenAirs et mesurez la qualité de l’air dans votre rue.

Savez-vous quel air vous respirez à Bruxelles ? Quand vous faites du sport, lorsque vous êtes assis à une terrasse, lorsque vous vous rendez à votre travail, lorsque vous êtes dans les embouteillages… Savez-vous ce que vos enfants inhalent lorsqu’ils sont à l’école ? Si parfois à Bruxelles, le fond de l’air effraie, il est de salubrité publique de le regarder de plus près. C’est le but de l’opération CurieuzenAir à laquelle Le Soir s’associe. Un vaste projet scientifique qui associe 3.000 citoyens pour établir la carte la plus précise de la pollution de l’air jamais réalisée à Bruxelles.